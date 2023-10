SARONNO – Stadio “Colombo Gianetti”, è chiuso ormai da qualche tempo perchè il campo è così malconcio da essere impraticabile ma qualcosa si sta muovendo. Il Fbc Saronno (Eccellenza) è in eslio da alcuni turni, il Comune sta lavorando alla risistemazione del campo e si vede l’arrivo: certo la prossima gara “casalinga” i biancocelesti la disputeranno a Cesate (domenica contro l’Accademia pavese) ma la prospettiva è quella di tornare in casa ai primi di novembre.

Grande l’attesa dei tifosi, per il ritorno in casa del Fbc Saronno; in attesa di comunicazioni ufficiali sull’andamento delle opere in fase di svolgimento, da parte dell’Amministrazione civica saronnese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: lo stadio comunale di via Biffi a Saronno)

21102023