SARONNO – “Voglio fare i complimenti alla dirigente scolastica Monica Zonca per essere riuscita ad attivare presso l’Itis di Saronno un indirizzo strategico per gli studenti del saronnese, quello dei traporti e della logistica”.

Inizia così la nota del segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi.

“Questo indirizzo è particolarmente strategico per il tessuto industriale della nostra Provincia che ospita inoltre l’aeroporto internazionale di Malpensa, distante solo qualche decina di minuti da Saronno.

L’aeroporto di Malpensa è stato riconosciuto ufficialmente grazie ad un emendamento della Lega a firma del senatore Massimiliano Romeo e del deputato Stefano Candiani come aeroporto di interesse nazionale e internazionale consentendo di riavviare tutte le procedure che si erano incagliate per consentire l’ampliamento di cargo city.

È previsto uno sviluppo fondamentale per il saronnese, per tutta la Provincia e per il Paese, tenendo conto che gia’ oggi il 60% delle merci cargo passano per l’hub aereo di Malpensa.

Siamo soddisfatti del rinnovato interesse del Governo per Malpensa e del nuovo indirizzo trasporti e logistica dell’Itis di Saronno, scelte strategiche che porteranno vantaggi per l’economia e consentiranno ai saronnesi di poter lavorare per il bene della propria famiglia ed affinchè tutta la nostra comunità lombarda continui a star bene”.

