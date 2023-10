SARONNO / CESATE – Brutte notizie per i tanti sostenitori del Fbc Saronno appena tornanto nel campionato di Eccellenza: per le pessime condizioni del campo dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi il club saronnese è stato già costretto a chiedere l’inversione di campo di due partite (quelle entrambe vinte 1-0 con Meda ed Oltrepò) ed il copione è destinato a ripetersi domenica 22 ottobre per l’incontro con l’Accademia pavese. La società della provincia di Pavia non ha potuto accontentare il Saronno e dire sì alla richiesta di inversione di campo, i dirigenti saronnesi sono dunque messi con urgenza all’opera per cercare un nuovo campo ed hanno trovato la collaborazione del Sc United, che ha messo a disposizione il proprio stadio di via Dante a Cesate. Saronno dunque ancora in esilio, almeno sino a fine mese, con buona pèace dei tifosi del Saronno.

La scelta del Fbc di giocare, sostanzialmente, tutte le gare interne del mese in trasferta era stata annunciata con l’intento di dare al Comune il tempo di risistemare, rapidamente, il campo di gioco del Colombo Gianetti. I lavori, evidentemente, sinora non hanno mostrato risultati tali da consentire al Fbc Saronno di tornare a casa.

Il Fbc Saronno, con una nota sui social, pur non essendo responsabile dell’attuale situazione, si è scusato con i propri supporter

Chiediamo scusa a tutti i nostri tifosi, chiediamo di essere pazienti e di non alimentare polemiche. Tutti uniti con Fbc

Prima del match contro l’Accademia il calendario prevede Sestese-Fbc Saronno, previsto come anticipo sabato sera prossima alle 20.30 allo stadio di Vergiate.

(foto: lo stadio di Cesate che ospiterà il prossimo incontro “casalingo” del Fbc Saronno)

