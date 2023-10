CARONNO PERTUSELLA – Posticipo della 7′ giornata di Eccellenza, Caronnese ed Ardor Lazzate si affrontano dalle 18.30 allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella. Su ilSaronno la diretta play by play del match.

Due squadre di qualità e pronostico difficile, per la gara odierna che sarà arbitrata da Lorenzo Montefiori di Ravenna, assistenti Niccolò Cantile di Treviglio e Riccardo Bergamaschi di Bergamo.

La Caronnese è nella scia delle migliori ed ha raccolto in casa 7 dei propri 13 punti in classifica; i bomber sono Corno e Puka con due reti. L’Ardor sinora in trasferta ha sempre perso; migliori marcatori della squadra Silla e Giangaspero, entrambi con tre gol.

Classifica

Calvairate 19 punti, Casteggio 17, Oltrepò 16, Caronnese 13, Magenta 12, Base 96 Seveso e Pavia 11, Ardor Lazzate 10, Sestese, Solbiatese, Fc Milanese e Fbc Saronno 9, Verbano e Castanese 8, Accademia pavese 6, Vergiatese 4, Accademia Vittuone 3, Meda 1.

22102023