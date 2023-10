Calcio Promozione, la punizione di Metti condanna il Ceriano alla sconfitta a Lomazzo

LOMAZZO- Nella 7′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano Laghetto è ospite sul campo dell’Esperia Lomazzo, in un match dai due volti, con un buon Ceriano nel primo tempo e un ottimo Lomazzo nel secondo. A spuntarla sono i padroni di casa che portano a casa i 3 punti vincendo per 1 a 0 sugli ospiti.



Nel primo tempo parte bene la squadra di mister Motta con Mauri che, al 3′, si trova a tu per tu con Stillitano che compie un ottimo intervento e salva il risultato. Nel calcio d’angolo seguente passa il Ceriano, sempre con Mauri, ma il direttore di gara fischia un fallo in attacco e annulla la rete. Al 30′ svolta la partita: espulso Mauri per un brutto intervento da dietro e da questo momento in poi il Lomazzo domina il pallino del gioco. Ha qualche occasione la squadra di casa nei primi 45′, ma non riesce a concretizzare.

Nel secondo tempo parte subito forte l’Esperia Lomazzo con un tiro da fuori sul quale Arrivabeni ci mette una pezza e, complice l’aiuto del palo, respinge fuori. Al 77′, però, passano i padroni di casa con la punizione al limite battuta e siglata da Metti che fa passare la palla sotto la barriera, dove Arrivabeni arriva, ma non riesce a impedire la rete del vantaggio.

Con questa sconfitta il Ceriano rimane fermo a 5 punti in penultima posizione, mentre l’Esperia Lomazzo fa un grande balzo in classifica salendo a 10 punti fuori dalla zona calda del girone.

Esperia Lomazzo Calcio-Ceriano Laghetto 1-0

ESPERIA LOMAZZO CALCIO: Stillitano, Faraone, Martini, Riolo, Cassina, Zanotti, Eusebio, Canavesi, Sala, Schiavano, Bregnaj. A disp: Maldifassi, Chiarello, Casaburi, Di Pietro, Metti, Macchi, Leone, Costanzo.

ALL: Albertoli.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Degiorgi, Dambra, Meroni, De Boni, Menegon, Rainone, Maringoni, Mauri, Ippolito, Cossa. A disp: Mirko, Galliani, Darone, Ruffini, Biscardi, De Vecchi, Corti, Buran, Bianchi.

ALL: Motta.