CARONNO PERTUSELLA – Dopo le fatiche e le soddisfazioni di Coppa Italia, torna il campionato Eccellenza e la Caronnese ospita l’Ardor Lazzate al comunale di corso della Vittoria. Calcio d’inizio alle 18.30,

Una sfida per difendere il quarto posto attuale in attesa dello scontro diretto contro l’Oltrepò che si terrà la prossima settimana. L’Ardor Lazzate arriva a Caronno Pertusella forte dei 10 punti conquistati in 7 match disputati, a 3 lunghezze di distanza dai nostri. Una partita equilibrata tra due squadre che hanno dimostrato, in questo inizio stagione, un’identità chiara.

Le parole di mister Roberto Gatti

“Partita molto molto importante e interessante, contro una squadra che ha valori alti. Siamo ancora felici per aver conquistato i quarti di finale di Coppa Italia nella partita di mercoledì sera. Ora testa alla partita di domani per proseguire bene anche in campionato”.

I convocati della Caronnese per la partita di oggi:

Portieri: Francesco Quintiero, Mattia Stocco

Difensori: Andrea Galletti, Alessandro Curci, Gabriele Napoli, Marian Puka, Filippo Bossi, Alessio Fabbrucci

Centrocampisti: Nicolò Bigioni, Adriano Birolini, Leonardo Bonsi, Edoardo Brugnone, Paolo Cerreto, Marco Morlandi, Papa Bakary Diatta

Attaccanti: Federico Corno, Christian Provenzano, Fabio Lorusso, Leonardo Zoppi.

