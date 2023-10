SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) – Saronno esce vittorioso dal campo insidioso del Palaconti di Santo Stefano di Magra al termine di una partita lunga e ricca di episodi, in cui l’ago della bilancia ha cambiato direzione più volte nel corso del match. Molti alti e bassi, forse troppi, da cui però i ragazzi di coach Luca Chiofalo sono usciti con la grinta e con il carattere, ribaltando il risultato da 2-1, dopo un terzo set perso disastrosamente, a 2-3.

Dopo un primo set approcciato male, in svantaggio fin dai primi punti e poi perso 25-20 con un po’ di nervosismo, la reazione degli amaretti non si è fatta attendere nel parziale successivo, stravinto 17-25 grazie ad un’ottima fase muro-difesa. Poi, il crollo inaspettato nel terzo set, perso 25-19 con l’attacco in fase calante e un gioco per nulla funzionale, ha indotto Chiofalo ad intervenire con delle sostituzioni per cercare di svoltare soprattutto caratterialmente la partita: rinnovata quindi la diagonale palleggio/opposto, con l’ingresso di Giulio Marelli e Tiziano Priore, e cambio anche nel ruolo di libero, con Samuel Rossi che ha preso il posto di Stefano Miele (che ha comunque chiuso la sua prestazione con un ottimo 75% di ricezione positiva). Così, grazie alla carica emotiva dei nuovi entrati, i biancoblù hanno letteralmente dominato il quarto set (15-25), inducendo gli avversari ad una marea di errori (ben 13), e sono poi riusciti ad acciuffare la vittoria finale al tie-break (13-15).

Questo il commento di coach Chiofalo sulla partita, soddisfatto della reazione dei suoi e dell’impatto positivo dato dai ragazzi entrati dalla panchina: “E’ stata una partita strana, giocata sottotono, ma comunque vinta grazie soprattutto a chi è entrato in corso d’opera. E’ stato un match pieno di alti e bassi: un primo e un terzo set in cui non funzionava praticamente nulla, e un secondo e un quarto set quasi perfetti. I cambi che ho fatto dopo il terzo set avevano come scopo quello di dare una scossa emotiva alla squadra e credo che abbia funzionato. Per me rimane comunque una partita giocata male, ma vinta meritatamente perché quando ci stava sfuggendo di mano ce la siamo andata a riprendere.”

Una vittoria sofferta, importantissima per il morale della squadra, per l’allenatore, ora ancora più sicuro di poter contare in ogni momento su ognuno dei suoi ragazzi, e per la continuità dei risultati in campionato. Grazie a questo successo, infatti, gli amaretti conquistano 2 punti mettendo a segno la seconda vittoria (consecutiva) in 3 giornate disputate. In attesa del match di Caronno di stasera, i biancoblù rimangono a meno 3 punti dalla vetta della classifica, presidiata dallo Yaka Volley.

Il prossimo match è previsto per Saronno in casa sabato prossimo alle 19:30 contro Ciriè.