SARONNO – Incidente stradale ieri nel tardo pomeriggio in via Milano all’altezza della rotonda all’incrocio con via Varese, dove si sono scontrate due automobili. Erano le 19: sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale saronnese ed una ambulanza della Croce rossa di Lainate per soccorrere tre giovani – un ragazzo di 19 anni, uno di 22 anni ed una ragazza di 21 anni – rimasti lievemente contusi. Per nessuno si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

La vigilanza urbana ha eseguito i rilievi del sinistro, al fine di chiarirne con precisione la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio: incidente in via Milano con intervento dei soccorsi)

22102023