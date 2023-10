SARONNO – Degrado in centro, c’è chi si era accampato nel localino del bancomat di un istituto di credito in piazza De Gasperi: evidentemente in cerca di un po’ di tepore, visto che la sera e di notte inizia a fare freddo, l’uomo si è collocato a dormire con il proprio sacco a pelo all’interno del box della banca. Sul posto è intervenuta la polizia locale, il diretto interessato è stato identificato ed allontanato.

E’ questo uno dei due intervenire avvenuti negli ultimi giorni e che hanno riguardato la presenza di clochard nel centro cittadino; nell’altra circostanza la pattuglia della vigilanza urbana è intervenuta in orario mattutino per allontanare un senza tetto che si era posizionato in corso Italia.

Per chi è senza un alloggio, in città esistono strutture che si occupano dall’accoglienza, come Casa di Marta, la “casa” delle associazioni no profit in via Petrarca; dove è possibile ottenere anche un pasto caldo e derrate alimentari.

(foto archivio: da tempo piazza De Gasperi in centro città è approdo per i senza tetto)

