La rete del protocollo Ethereum è la più estesa del mondo crypto, ospitando tutta una serie di valute di successo, come ad esempio Chainlink e Uniswap, e progetti in presale. Una presale è una fase in cui si può acquistare un token prima che sia lanciato sul mercato, ottenendo così dei vantaggi in termini di prezzo e di accesso.

Una balena, invece, è un termine usato nel gergo delle criptovalute per indicare un investitore che possiede una grande quantità di una determinata moneta e che può influenzarne il prezzo con le sue mosse.

Le balene sono sempre più presenti in Ethereum, come dimostrano i dati raccolti recentemente su alcune delle migliori piattaforme di analisi del mercato crypto. Questa attività può andare a vantaggio di molte prevendite, come ad esempio nel caso di Meme Kombat.

Rete ETH presa di mira dalle balene crypto

Secondo le ultime analisi, tre altcoin basate su Ethereum hanno registrato un aumento dell’attività delle balene negli ultimi giorni. Si tratta di dYdX (DYDX), Ocean Protocol (OCEAN) e Request (REQ), tre progetti legati al settore della finanza decentralizzata (DeFi).

Questi token hanno visto crescere il numero di indirizzi che detengono almeno 10.000 unità, indicando così un maggiore interesse da parte degli investitori più ricchi. Questo potrebbe essere un segno di una potenziale inversione di tendenza, dopo che questi token hanno subito delle perdite significative negli ultimi mesi.

L’attività delle balene su Ethereum può avere dei vantaggi e degli svantaggi per il mercato crypto. Da un lato, le balene possono contribuire a sostenere il prezzo di una moneta e a generare fiducia tra gli altri investitori, creando così una domanda maggiore e una maggiore liquidità.

Dall’altro lato, le balene possono anche manipolare il prezzo di una moneta e causare delle fluttuazioni improvvise e violente, creando così una volatilità eccessiva e un rischio maggiore per gli investitori meno esperti o meno capitalizzati.

Meme Kombat ha il potenziale per attrarre le balene fin da subito

Meme Kombat (MK) è un progetto in presale che combina due trend molto popolari nel mondo crypto: i meme coin e i giochi play-to-earn (P2E). Si tratta di un gioco online in cui si possono collezionare, scambiare e far combattere dei personaggi ispirati ai meme più famosi della rete, come Doge, Pepe o Elon Musk. Il gioco usa il token MK come valuta interna e come mezzo per ricompensare i giocatori in base alle loro prestazioni e alle loro strategie.

La prevendita di MK ha già superato i 500.000 dollari di raccolta ed è ancora in corso fino al 31 ottobre. Il prezzo del token MK è fissato a 0,166 dollari per unità. Il progetto ha già ricevuto il supporto di diversi influencer del settore crypto e ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Un progetto come Meme Kombat ha il potenziale per attrarre le balene fin da subito, in quanto offre una combinazione vincente tra divertimento, innovazione e profitto. I meme coin sono infatti tra le monete più popolari e virali del momento, in grado di generare dei guadagni esponenziali in poco tempo.

I giochi P2E sono invece tra i settori più promettenti e in crescita del mondo crypto, in grado di offrire dei benefici sia economici che sociali ai giocatori. Inoltre, Meme Kombat ha una fornitura limitata e una domanda crescente, due fattori che possono far aumentare il suo valore nel tempo.

Comprare Meme Kombat prima delle balene

Alla luce di queste rivelazioni sono già molti gli utenti che hanno deciso di investire in Meme Kombat, arrivando a superare anche i 530.000 dollari nel corso delle scorse ore.

Registrarsi ad un wallet crypto che supporti i token ERC-20, come MetaMask o Trust Wallet.

Comprare delle valute ponte come ETH o USDT su una piattaforma di scambio per criptovalute.

Andare sul sito ufficiale di Meme Kombat e collegare il proprio wallet crypto.

Comprare dei token MK con le valute ponte scelte.

In questo modo, si potrà entrare a far parte della community di Meme Kombat e iniziare a giocare e a guadagnare con i propri personaggi preferiti. Affrettarsi a comprare Meme Kombat prima delle balene quindi può essere una buona scelta, in quanto il prezzo del token potrebbe salire molto presto.

