SOLARO / MEDA – Attorno alle 20 di sabato tuoni e fulmini anche su Saronno, ma poca acqua. Situazione diversa solo qualche chilometro più a est, a Solaro è piovuto tanto anzi tantissimo ed ancora peggio è andata a Meda dove era in programma l’anticipo del campionato di Eccellenza, settima giornata, fra la formazione locale ed il Base ’96 di Seveso. Campo allagato e sopralluogo arbitro e capitani per decidere il da farsi. Incontro previsto con inizio alle 20.30, poi uno slittamento di oltre un’ora ed alla fine la decisione di giocare, anche perchè nel frattempo aveva smesso di piovere.

Una serata certo non positiva per il fanalino di coda Meda, infine battuto 3-1 dal Base: in vantaggio i locali al 2′ con rete di Molteni, quindi al 12′ Cazzaniga per l’1-1. Poi il Seveso a dilagare grazie alla doppietta di Cannizzaro col rigore trasformato al 28′ e replica al 45′ della ripresa.

(foto: il campo di Meda allagato sabato sera)

22102023