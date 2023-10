LIMBIATE – BOVISIO MASCIAGO – I vigili del fuoco sono ancora all’opera al centro cucine Ghezzi di Bovisio Masciago in via Bonaparte dove oggi pomeriggio alle 16 è scoppiato un violento incendio. Ad essere interessati non solo il magazzino ma anche lo show room. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco con autopompe, autoscale e carri area.

QUI IL PRIMO ARTICOLO

I pompieri sono all’opera per circoscrivere e domare le fiamme. A scopo precauzionale alcuni residenti hanno lasciato le case nelle vicinanze mentre sul posto ci sono 3 ambulanze e un’automedica. Il personale sanitario si è preso cura di una donna per un leggero malore. Nel frattempo carabinieri e polizia locale hanno provveduto ha bloccare la circolazione nella zona di via Bonaparte.

Ancora presto per ipotesi sulle cause dell’incendio. Sul posto anche i responsabili e i dipendenti del mobilificio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione