ROVELLO PORRO – “In questi giorni alcuni cittadini sono stati contattati per un controllo audiometrico millantando l’autorizzazione del Comune ovvero di essere inviati dallo stesso“. Lo fa sapere l’Amministrazione civica rovellese, dando l’allarme.

Pertanto, proseguono i responsabili dell’ente locale, “per le conseguenti valutazioni, il Comune informa di non aver autorizzato nessuna persona o società per eseguire controlli dell’ udito alla popolazione”. L’invito, in situazioni dubbie, è di rivolgersi sempre alle forze dell’ordine e di non fare entrare nessuno in casa.

L’accaduto nella bassa comasca, a Rovello Porro, appare davvero come l’ultimo tipo di fantasiosa truffa commessa ai danni gli anziani: a quanto pare i malintenzionati riescono sempre a trovare nuovi escamotage.

28102023