Con l’Orchestra Settembre Classico e il direttore Stefano Nigro torna al Teatro Giuditta Pasta di Saronno la musica classica. Un teatro affollato come non mai per il Concerto del Trasporto, diventato un evento atteso in città. Nessun posto vuoto! Un pubblico felice di esserci. Molti saronnesi, noti e meno noti, ma anche molti appassionati arrivati da Milano, da altre località lombarde, dal Canton Ticino, dove il direttore Nigro ha diretto nel luglio scorso il Matrimonio segreto di Cimarosa al LAC di Lugano. Ospiti pure dalla Spagna e dalla Francia.

Un pomeriggio di emozioni con l’ouverture delle Ebridi di Mendelssohn che ha fatto rivivere agli spettatori la vena romantica del compositore tedesco. Musiche celebri, utilizzate per film famosi che gli spettatori hanno apprezzato. A seguire musiche di Mozart (concerto per pianoforte e orchestra n. 22 K 482), appartenenti alla fase compositiva più matura dell’autore austriaco. Per finire con la Sinfonia n. 4 di Beethoven, “frizzante ed energica”, contraddistinta dalla vena melodica del secondo movimento.

L’esecuzione di una sinfonia è condizionata dai numeri dell’orchestra e dall’acustica della sala. La capacità di adattare le formazioni ai contesti, un virtuosismo che fa del direttore Nigro uno dei professionisti più capaci della nuova generazione, ha fatto il resto. L’entusiasmo del pubblico che si è espresso con applausi calorosi dimostra quanto abbia apprezzato esecuzione dell’orchestra e direzione. Il pubblico ha tributato un riconoscimento affettuoso all’interpretazione della pianista spagnola Noemi Teruel Serrano giunta da Madrid a Saronno a cui è legata per aver suonato anche in altre occasioni.

Se Cremona si è meritata il titolo di piccola capitale della musica italiana quanto sta accadendo nella città degli amaretti, grazie al direttore Stefano Nigro, motore di mille intrecci, sta portando Saronno a ricoprire un ruolo altrettanto importante. Chissà se la contesa fra “torrone e amaretto” proseguirà. L’amministrazione comunale che ha offerto il concerto sembrerebbe pronta alla sfida.

(per le foto si ringrazia Armando Iannone)

