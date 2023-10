Calcio Eccellenza Base 96-Fbc Saronno l’intervista a Danilo Tricarico: “Dobbiamo svegliarci”

SEVESO- Nell’8′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno è ospite sul campo del Base 96, in una partita equilibrata terminata 1 a 1, con Cappanera che risponde alla rete di Baldan. A fine partita si è espresso il mister del Saronno, Danilo Tricarico: “Fare le belle partite, ma poi prendere goal all’ultimo su calcio d’angolo è qualcosa che ti fa cadere il mondo addosso, perché i ragazzi hanno fatto uno sforzo pazzesco. I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, ma una volta che vai in vantaggio, dobbiamo svegliarci, perché non è pensabile prendere goal in questo modo”.

Prosegue Tricarico: “Questi punti purtroppo non tornano indietro, ora dobbiamo ritrovare un pò di calma e lucidità e ripartire da mercoledì dove ci aspetta un’altra bella partita contro il Casteggio. La strada è ancora lunga, però, bisogna svegliarci in queste situazioni, facciamo tanta fatica a fare goal e una volta che vai in vantaggio non puoi regalarlo.”

Base 96 Seveso-Fbc Saronno 1-1

BASE 96 SEVESO (4-3-3): Porro; De Petri, Galimberti, Cappanera, Kamal (43’ st Fabozzi); Cannizzaro, Gjonaj (34’ st Pirovano), Siviero (25’ st Hamidi); Cazzaniga, Giugliano (22’ st Riboldi), Romeo (16’ st Gomez). A disposizione Glionna, Capano, Arienti, D’Astoli. All. Varaldi.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Rudi (30’ st Citterio), Lofoco, Bello, Torriani; Baldan; Hassan (30’ st Bruzzone), Di Noto (37’ st Sardo), Sassella (25’ st Proserpio); Pontiggia, Sala. A disposizione Bertolotti, Lorusso, Meroni, Pozzi, Martini. All. Tricarico.

Arbitro: Zampieri di Rovigo (Bonfanti di Milano e Boccadamo di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 41’ st Baldan (S), 46’ st Cappanera (B).