FIGINO SERENZA – Prima vittoria in Seconda categoria per la matricola Frazione calcistica Dal Pozzo che oggi pomeriggio, 8′ di campionato, ha espugnato il campo del Figino: è finita 2-3, con reti gialloverdi di Maggiore (doppietta) e di Barone.

Il Dal Pozzo erano in campo, in maglia amaranto, con Salvadore, Puzziferri, Daga, Castelnovo, Stefanizzi, Cattaneo, Capici, Corradini, Maggiore (cap), Canti, Zraidi. A disposizione Barzanò, Copreni, Cappelletti, Antonini, Barone, Giacumbo, Cusato, Spitaleri, Benzi.

La cronaca – Al 19’ Canti spizza per Maggiore che supera il diretto avversario, a tu per tu col portiere avversario viene rimpallato, sulla respinta arriva prima Canti, rimpallato anche lui e alla fine è ancora Maggiore il più rapace di tutti a spingere la palla in rete. Al 29’ la perla della giornata: palla aerea sulla trequarti comasca, Maggiore la fa propria e al volo scarica una bordata che si insacca nel sette alle spalle del portiere. Al 35’ Canti sventaglia sul secondo palo per Castelnovo che appoggia un cioccolatino per Corradini, gran tiro piazzato sul secondo palo che si stampa però sul palo e si spegne sul fondo. Grande occasione.

Nella ripresa un fallo ingenuo determina un rigore per i locali che dunque si rimettono in corsa; al 75’ afallo discutibile per gli avversari sulla trequarti, i giocatori ospiti si perdono a protestare in tre con il direttore di gara, i comaschi battono velocemente e gonfia la rete: 2-2. Al 80’ Maggiore recupera un pallone di tenacia sulla trequarti, Puzziferri serve nello spazio Capici largo a sinistra, cambio gioco per Antonini sulla sinistra, scarico per Barone, uno-due in velocità con Spitaleri e ancora Barone che si mancino insacca sul primo palo.

Figino-Dal Pozzo 2-3

(foto: l’esultanza dei giocatori del Dal Pozzo al termine del match)

29102023