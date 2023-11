Importante trasferta per la Caronnese di Mister Gatti, ospite del Vittuone sul campo di Ossona. Campo in sintetico di buona fattura, tempo decisamente autunnale. Alle 15:30 Mattia Foresti di Bergamo decreta l’inizio della partita.

PRIMO TEMPO – Il match inizia subito ad alti ritmi con continui cambi di fronte. I primi minuti risultano vivaci. La prima azione degna di nota capita al 12’ed è di marca caronnese: Ngounga, lanciato da Corno, effettua in fascia un preciso assist per Birolini che per ben due volte al tiro si fa respingere dal numero uno di casa De Pace. Al 15’ la Caronnese passa in vantaggio: punizione centrale dal limite calciata da Corno che viene respinta dalla barriera; il capitano rossoblù non ci sta, riprende palla e con tiro preciso rasoterra insacca il vantaggio: 0-1. Al 18’ arriva il raddoppio: calcio d’angolo di Corno e Puka con sicurezza sulla linea di porta gonfia la rete: 0-2. La prima frazione di gioco prosegue tra alti e bassi senza colpo ferire per entrambe le formazioni. Al 42’ arriva la tripletta: Corno recupera palla al limite, Lorusso aggancia e libera al tiro Kovalonoks che con un ottimo rasoterra realizza lo 0-3 per i colori rossoblù. Al 45’ l’ultimo guizzo della partita è ancora di Lorusso che impegna De Pace alla parata in tuffo.

SECONDO TEMPO – Il match ricomincia al 6’ con un’azione tutta concertata da continui scambi tra Bossi e Corno con quest’ultimo che dal limite a rientrare calcia sfiorando il sette della porta avversaria. All’8’ Napoli aggancia un calcio d’angolo di Corno e con un rasoterra costringe l’estremo difensore avversario alla respinta in angolo. Al 31’ Malvestiti accorcia le distanze con il gol della bandiera per il Vittuone, complice un bel tiro da metà dell’area che supera Quintiero al colpo di reni. Al 33’ Napoli ancora una volta costringe De Pace a superarsi respingendo in angolo. In pieno recupero Lombardo per due volte aggancia palla e tira a fil di traversa. La Caronnese gestisce a dovere il risultato fino al termine del match.

OLTREPO’-CARONNESE 1-3 (0-3)

VITTUONE: De Pace, Marchese, Malvestiti (43’ st Rocchetta), Fumagalli (25’ st Ramos), Prada, Brignola, Naldi (14’ st Barbieri), Cavaliere, De Miceli (43’ st Cherubuni), Fedeli (34’ st Lombardo), Carrara. A disposizione: Biolchi, Andreoni, Cancedda, Concolino. All. Frigau

CARONNESE: Quintiero, Bossi (28’ st Cerreto), Napoli, Galletti, Puka, Morlandi (34’ st Bigioni), Ngounga, Birolini (43’ st Bonsi), Kovalonoks (47’ st Zoppi), Corno, Lorusso (28’ st Fabbrucci). A disposizione: Stocco, Brugnone, Sakho, Provenzano. All. Gatti

ARBITRO E ASSISTENTI ARBITRALI: Mattia Foresti Sez. Bergamo– Riccardo Benzi Sez. Crema – Vincenzo Camporeale Sez. Lodi

Il Tabellino di Vittuone-Caronnese

Marcatori: 15’ pt Corno (C), 18’ pt Puka (C), 42’ pt Kovalonoks (C), 31’ st Malvestiti (V)

Ammoniti: Malvestiti (V), Brignola (V), Galletti (C)

Espulsi:

Recupero: 0’ fine primo tempo, 4’ fine secondo tempo

Fabrizio Volontè per SC Caronnese