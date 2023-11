GERENZANO – Sara la polizia locale di Gerenzano con la collaborazione dei carabinieri della compagnia di Saronno a riscostruire l’incidente avvenuto stamattina, mercoledì primo novembre, poco dopo le 11 in via per Uboldo.

Al momento, sulla dinamica, si sa solo che è stato un investimento di ciclista e che ci sono stati due persone finite all’ospedale. Si tratta di un 73enne e di un 77enne. Uno è stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como dall’ambulanza della Croce Rossa di Legnano mentre l’altro è stato portato al pronto soccorso di piazzale Borella a Saronno in codice verde.

Le operazioni di soccorso che hanno visto l’intervento anche dell’autoinfermieristica sempre di Saronno che è rimasta sul posto per prime cure fino alle 12,30.

Come detto prima di liberare la strada dai mezzi sono stati effettuati tutti i rilievi del caso che permetteranno di risalire a dinamica e responsabilità.

