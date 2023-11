SEVESO – Finale fatale al Base 96 Seveso: la doppia zampata di Cotugno e Malvestio fa conquistare i tre punti all’Ardor Lazzate, che dunque si rilancia in classifica. Gialloblu con in panchina il vice Lorenzo Bellantone per la squalifica di mister Ferdinando Fedele.

Base 96 Seveso-Ardor Lazzate 0-2

BASE 96 SEVESO: Porro, Kamal, De Petri, Cannizzaro (Gasparin), Cappanera, D’Astoli, Gomez (27ì st Giuliani), Siviero (14′ st Riboldi), Giugliano (14′ st Romeo), Cazzaniga (31′ st Fabozzi), Hamidi. A disposizione Glionna, Capano I, Capano II, Arienti. All. Varaldi.

ARDOR LAZZATE: Barbieri, Guanziroli, Schieppati (29′ st Grippo), Zefi (23′ st Mzoughi), Pellini, Marioli, Benedetti (14′ st Lokumu), Malvestio, Caldirola (33′ st Rapone), Silla (37′ st Caffi), Fogal. A disposizione Ferloni, Rondina, Cotugno, Moretti. All. Bellantone.

Arbitro: Panariello di Cinisello Balsamo (Rossi di Milano e Nava di Monza).

Marcatori: 35′ st Cotugno (A), 46′ st Malvestio (A).

Note – Ammoniti Gomez, Siviero, Cazzaniga, Romeo, Zefi, Guanziroli.

