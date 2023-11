LOMAZZO- Nella 9′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Esperia Lomazzo ospita sul proprio campo l’Accademia BMV, una squadra molto ostica che bazzica nelle zone alte della classifica.

Il Lomazzo si presenta al match con la voglia di riscattare la sconfitta di misura sul campo dell’Aurora CMC Uboldese, ma di fronte a sè si trova la squadra di Magnago che scende in campo determinata a portare a casa i 3 punti e, già nella prima frazione di gioco riesce a sbloccare il match, grazie alla rete di Grassi. L’Esperia Lomazzo, però, non si arrende dopo la rete subita e, al 1′ del secondo tempo, pareggia i conti grazie al goal di Bregnaj. Al 59′, però, arriva l’episodio chiave, perché l’Accademia BMV conquista un penalty e, Borsani dagli 11 metri riporta in vantaggio gli ospiti. Al 76′ si unisce alla festa anche Diao che realizza il goal del definitivo 1 a 3.



Con questo risultato, l’Esperia Lomazzo rimane ferma a 10 punti in zona playout, mentre l’Accademia BMV sale a 16 punti, insieme alla Besnatese, in piena zona playoff.

Esperia Lomazzo-Accademia BMV 1-3

ESPERIA LOMAZZO: Maldifassi, Chiarello, Martini, Riolo, Cassina, Zanotti, Eusebio, Canavesi, Metti, Schiavano, Bregnaj. A disp: Stillitano, Fornasiero, Leone, Nardi, Colombo, Macchi, Sala, Zarrouq, Bancora.

ALL: Albertoli

ACCADEMIA BMV: Rallo, Ferrenti, Noci, M. Cesaro, Galluzzo, Grassi, A. Cesaro, Folla, De Luca, Caccia. A disp: Monaco, Vavala, Mercurio, Amato, Diao, Zecchin, Baglio, Marzola, Borsani.

ALL: Giovinazzo