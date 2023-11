CASTANO PRIMO – Oggi trasferta impegnativa per il Fbc Saronno che trova sulla sua strada la Castanese, si gioca dalle 14.30 per la 9′ giornata di Eccellenza. Diretta play by play.

Arbitro dell’incontro è Amedeo Riahi di Lovere, assistenti Valentino Marini di Brescia e Fabio Marco Casiraghi di Seregno. Il Saronno viene dalla bella vittoria infrasettimanale a Casteggio, l’allenatore Danilo Tricarico dovrebbe avere a disposizione l’intero gruppo, possibile il rientro del centravanti Artaria; nel gruppo torneranno dopo un turno di stop anche D’Onofrio e Torriani. La Castanese è a metà classifica a pari punti col Saronno (14), sinora quasi tutti i propri punti gli ha raccolti in casa (10 su 14) e miglior marcatore è il bomber giramondo Salom (9 reti).

Lo stadio

Lo stadio dove si disputerà l’incontro è il “Sacchi” di Castano Primo, in via Olimpiadi.

Classifica

Calvairate 23 punti, Oltrepò e Pavia 20, Casteggio 19, Magenta e Solbiatese 18, Caronnese 17, Base 96 Seveso 15, Ardor Lazzate e Fbc Saronno e Castanese 14, Sestese e Verbano 12, Fc Milanese 9, Accaemia pavese 8, Vergiatese 6, Meda 5, Accademia Vittuone 4.

05112023