Lazzate

LAZZATE – “Ieri è stata una giornata storica per lo sport di Lazzate: i ragazzi dell’Ardor Lazzate hanno conquistato per la prima volta i play off per giocarsi la serie D! Dag adoss ragazzi, siamo tutti con voi”. Così il sindaco lazzatese, Andrea Monti, presente allo stadio per la gara vinta dai gialloblù per 4-1 sulla Solbiatese.



“Fatemi dire: un risultato raggiunto anche grazie all’impegno e all’investimento deciso dalla giunta dell’ex sindaco Loredana Pizzi, che ha fatto rinascere il nostro centro sportivo. Pensate che qualche “genio” ci fece denunce ed esposti per bloccare il nuovo campo…” conclude Monti.

Risultati campionato Eccellenza

32′ giornata: Accedemia pavese-Meda 1-2, Ardor Lazzate-Solbiatese 4-1, Base 96 Seveso-Pavia 0-2, Caronnese-Magenta 2-2, Castanese-Accademia Vittuone 6-0, Fbc Saronno-Calvairate 0-4, Oltrepò-Vergiatese 2-0, Sestese-Casteggio 1-0, Verbano-Fc Milanese 1-2.

Classifica

Oltrepò 70 punti, Ardor Lazzate 62, Magenta 61, Pavia 60, Fc Milanese 59, Calvairate 57, Solbiatese 56, Caronnese 50, Casteggio 49, Fbc Saronno 47, Base 96 Seveso 46, Sestese 40, Castanese 36 Accademia pavese 33, Meda 31, Vergiatese 30, Verbano 27, Accademia Vittuone 5.

(foto: il sindaco Andrea Monti ieri pomeriggio a tifare per l’Ardor Lazzate allo stadio Brera)

29042024