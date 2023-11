SARONNO – Semafori lampeggiati nel tratto centrare di via Colombo a causa di un problema ad una lanterna semaforica che ha già provocato un incidente sabato pomeriggio.

Sono molti i saronnesi che stamattina, domenica 5 novembre, hanno segnalato come i semafori di via Colombo, all’intersezione con via Volta e con via San Giuseppe, siano lampeggianti. E’ così da sabato pomeriggio quando si è verificato un piccolo incidente tra vetture. Nessun problema per i conducenti e danni contenuti. Ma, secondo la prima ricostruzione, a causare l’incidente potrebbe essere proprio stato il non funzionamento di una delle luci della lanterna semaforica. Come prevede la procedura quindi la polizia locale ha provveduto a mettere il semaforo in modalità lampeggiate che dovrebbe spingere gli automobilisti a rallentare e a prestare maggiore attenzione.

Il semaforo interessato dal problema, quello di via Volta con via Colombo, è però collegato al successivo all’intersezione con via San Giuseppe che ora è anch’esso sul lampeggiante in attesa che l’intervento di manutenzione risolva il problema della lanterna “accoppiata”.

