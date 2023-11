VARESE – Per cause in corso di accertamento oggi pomeriggio un appartamento in uno stabile di due piani è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa. I pompieri hanno salvato quattro felini dalle fiamme, causa il fumo inalato sono stati portati privi di sensi all’esterno dello stabile.

I vigili del fuoco attuando manovre di primo soccorso e utilizzando gli “autoprotettori” ovvero gli apparati per la protezione delle vie respiratorie in dotazione, hanno fornito aria pulita ai gattini. I quattro si sono ripresi e sono stati trasportati dai padroni in una clinica veterinaria. L’incendio è stato spento e l’area è stata messa in sicurezza.

(foto: i vigil del fuoco sul luogo dell’incendio)

06112023