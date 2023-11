SOLARO – In vista delle elezioni amministrative 2024 programmate per il 9 giugno, la lista civica Insieme per Solaro, coalizione delle forze progressiste del paese, ha unanimemente scelto nel segno della continuità Nilde Moretti come candidata alla carica di Sindaco di Solaro per il quinquennio 2024-2029 .

L’attuale Sindaca, la giunta, il presidente del consiglio ed i consiglieri comunali eletti stanno per concludere coesi un mandato che, cominciato con grosse difficoltà dovute alla pandemia e proseguito tra crisi delle materie prime e recessione economica, hanno portato a termine numerose opere sul territorio, in una continuità di amministrazione del paese sempre efficace e propositiva, garantendo l’unità della coalizione e la realizzazione del programma elettorale: oltre a quanto visibile sul territorio, altre opere, soprattutto quelle legate al Pnrr, vedranno la luce dopo il 2024 e porteranno una proposta urbanistica migliorativa per diversi ambienti del paese.

In questi anni sono stati mantenuti i servizi dell’ambito sociale e scolastico, del sostegno agli anziani e ai disabili, contenendo le tariffe di competenza comunale, presentando una variegata proposta culturale e mantenendo un continuo dialogo con la fitta rete di associazioni del territorio, una risorsa preziosissima per tutto il paese.

Il nostro obiettivo per il prossimo quinquennio è proseguire su questa linea nella trasformazione del paese, attraverso una visione sempre attenta ai bisogni primari del cittadino. Ed è con questo spirito che chiediamo ai nostri concittadini rinnovata fiducia.

