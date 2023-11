CARONNO PERTUSELLA – Un etto di hashish, oltre 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e circa 8 mila euro. E’ quando aveva con sè il 40enne marocchino fermato nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Saronno.

L’uomo spacciava nei pressi di un bar cittadino. Si incontrava lì o nelle immediate vicinanze con i clienti per il classico scambio tra soldi e sostanza stupefacente. I carabinieri l’hanno fermato durante un controllo e subito è scattata anche la perquisizione nei due appartamenti in cui viveva.

Come setto sono state sequestrate cocaina e hashish, che terminati gli accertamenti saranno distrutte, denaro frutto dell’attività di spaccio e i ferri del mestiere.

Durante la direttissima celebrata negli ultimi giorni il giudice Francesca Roncarolo ha convalidato l’arresto e la custodia cautelare in carcere.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione