Meme Kombat (MK) è una delle criptovalute in presale più interessanti sul mercato. I trader e gli appassionati di gaming P2E hanno portato il progetto a raccogliere quasi 1 milione di dollari in presale, acquistando il token MK a 0,1667 dollari.

Il valore del token aumenterà con la fine dell’attuale fase di presale, prevista tra circa due giorni o con il raggiungimento dell’obiettivo di mille dollari.

In questo articolo analizziamo le caratteristiche di Meme Kombat e della presale.

Meme Kombat: una piattaforma di gaming all’avanguardia

Meme Kombat è una piattaforma che permette di ottenere un reddito passivo tramite il gaming e lo staking del token MK. Le sue caratteristiche innovative, potrebbero rivoluzionare il settore del gaming P2E.

Meme Kombat prevede battaglie tra i personaggi delle meme coin più famose, gestite completamente da una IA che si occuperà sia della parte ludica, sia di quella visiva.

Gli utenti possono scommettere sulle battaglie, in base alle caratteristiche dei personaggi coinvolti nello scontro e delle meccaniche in-game. Per giocare sarà necessario mettere in stake il token MK e usarne una parte per le scommesse contro altri giocatori (Player Vs Player), oppure contro il gioco (Player VS Game).

Lo staking consente anche di ricevere ricompense passive in MK, un vantaggio che può attirare i trader in cerca di un reddito passivo.

Prendendo spunto dai gaas (Games as a Service), Meme Kombat presenterà nuovi contenuti con aggiornamenti su base stagionale. Nella prima stagione, verrà presentato il roster iniziale, comprendente 11 personaggi diversi. Le seguenti stagioni offriranno caratteristiche inedite, nuovi personaggi, modalità e opportunità di guadagno.

La piattaforma, le battaglie, le scommesse e le altre funzioni della prima stagione, verranno lanciate durante la seconda metà del terzo trimestre del 2023, mentre la seconda stagione partirà il quarto trimestre del 2023. Nel 2024 il team di Meme Kombat valuterà i potenziali sviluppi del gioco, così come nuove partnership.

La presale di Meme Kombat

Meme Kombat offre la possibilità di guadagnare giocando e di ottenere un reddito passivo tramite lo staking. Le caratteristiche della piattaforma potrebbero far crescere il token MK in futuro, per questo molti trader stanno investendo nella presale e nello staking.

Come scritto nell’introduzione dell’articolo, Meme Kombat ha raccolto circa 1.000.000 dollari in presale, con il token MK venduto a un valore attuale di 0,1667 dollari.

A tal proposito, i titolari possono mettere i loro token in stake sin dalla presale, per ottenere ricompense con un APY del 112%.

Alla presale di Meme Kombat è stato destinato il 50% dell’offerta totale di 60.000.000 MK, mentre il 30% verrà usato per lo staking e le scommesse.

Il restante 10% verrà diviso equamente tra liquidità DEX e le ricompense per la community. Il team di Meme Kombat ha intenzione di puntare molto sulla community, mantenendo alto l’interesse dei giocatori grazie agli aggiornamenti stagionali.

A proposito del team, al momento si conosce l’identità del fondatore e responsabile del progetto, Matt Whiteman, CCO di North Technologies, una piattaforma per il trading di NFT. Lo smart contract di Meme Kombat è stato verificato con successo da Coinsult.

Conclusione

Meme Kombat è un progetto con caratteristiche uniche, in quanto può attirare sia i trader di criptovalute, sia gli amanti della GameFi e della GambleFi.

Secondo gli analisti, la presale del progetto attirerà sempre più investitori, mentre al lancio il token MK potrebbe avere una crescita esponenziale, grazie alle meccaniche di gioco che possono rendere Meme Kombat un’esperienza divertente e appagante.

