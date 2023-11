CASTANO PRIMO- Nella 9′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno si presenta sul campo della Castanese per proseguire la striscia di risultato utili consecutivi e dare continuità alla vittoria a Casteggio. Il match viene dominato dagli ospiti e vinto per 2 reti nella ripresa.

Su ilSaronno le interviste all’allenatore del Saronno, Danilo Tricarico; ed a quello della Castanese, Alfio Garavagia. Ed a Stefano Baldan, giocatore del Saronno.

E la cronaca play by play del match.

Nel primo tempo parte subito forte il Saronno che all’8′ di gioco sfiora il vantaggio: Pontiggia mette un ottimo cross in mezzo da corner e, dopo una mischia, Baldan calcia e un difensore della Castanese spazza sulla linea di porta. Al 15′ arriva un’altra grande occasione per gli ospiti con Proserpio che serve Sala, lasciato liberissimo dalla difesa ospite, che lascia partire un tiro velenosissimo, ma si stampa sulla traversa. Al 34′ la Castanese con Salom che esegue un grandissimo stop in area, si gira e calcia, ma trova di fronte a sé Vinci che compie, anche con l’ausilio del palo, un vero e proprio miracolo salvando il risultato. Finisce così un primo tempo ricco di occasioni, ma terminato a reti bianche.

Nella seconda frazione di gioco la squadra di Tricarico spinge per ottenere il vantaggio; al 67′ colpisce il secondo legno con Baldan che raccoglie il cross perfetto di Pontiggia, ma la palla prende in pieno la traversa. Dopo solo un minuto passa avanti il Saronno, coast to coast di Sassella che serve Sardo, il quale trova sul secondo palo Pontiggia che fa 0 a 1. Al 75′ la Castanese rimane in dieci uomini, a causa dell’espulsione diretta di Caputo per un brutto intervento ai danni di Sala. All’83’ i biancoazzurri sfruttano la superiorità numerica e Di Noto serve un filtrante perfetto a Proserpio che fa 2 a 0.



Grazie a questa vittoria il Saronno sale a 17 punti, a -3 dalla zona playoff; mentre la Castanese rimane ferma a 14 punti.

Castanese-Fbc Saronno 0-2

CASTANESE (4-3-3): Indelicato; Caputo, Pescara, Oliviero (32’ st Raimoldi), Crispo; Parini, Grezzana (35’ st Mhaimer), Bertoli (19’ st Carugati); Sofia (24’ st Moussafir), Salom, Quartesan. A disposizione Catizone R., Bruni, Catizone E., Garavaglia, Lazar. All. Garavaglia.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Lorusso, Bello, Rudi, Sassella; Baldan; Proserpio (43’ st Martini), Di Noto, Sala (40’ st Citterio); Sardo (40’ st Hassan), Pontiggia. A disposizione Bertolotti, Bruzzone, Bredice, Zonda, Pozzi, Lofoco. All. Tricarico.

Arbitro: Riahi di Lovere (Valentini di Brescia e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatori: 23’ st Pontiggia (S), 39’ st Proserpio (S).

(foto: alcune fasi del match)

05112023