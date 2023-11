TRADATE – Si è tenuta lo scorso giovedì la riunione dei volontari della protezione civile per la presa d’atto delle dimissioni del coordinatore locale Adriano Nalesso, che due hanno fa ricevette il testimone da Giordano Colombo.

Toccherà ora ad un nuovo coordinatore: Andrea Tirricello a guidare il comitato tradatese, per rafforzare un gruppo ridotto all’osso che conta circa una decina di volontari attivi.

Tirricello ha espresso grande soddisfazione per la squadra di cui si trova a capo; il suo obiettivo sarà quello di riportare la squadra alle “Glorie passate”. Presenti alla cerimonia d’insediamento anche il sindaco Giuseppe Bascialla, il vicesindaco Franco Accordino e l’assessore Vito Pipolo. Il neo-coordinatore ha altresì posto attenzione alle future iniziativa a cui il comitato prenderà parte: in primis ci sarà una grande opera di divulgazione nelle scuole, elementari, medie e superiori, per spiegare ai ragazzi come comportarsi in caso di emergenza, cercando anche di rimpolpare un po’ il gruppo giovani.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

06112023