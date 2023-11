SARONNO – “Di fatto la situazione è preoccupante e sconfortante”. E’ quanto emerso ieri sera dalla serata di confronto pubblico “Alfa: aumento bollette uno smacco per Saronno” che si è tenuta nella sede di Obiettivo Saronno in via Garibaldi 50.

“Tra i problemi che affliggono Saronno – spiegano gli attivisti di Obiettivo Saronno che hanno organizzato il momento pubblico – uno dei più sentiti riguarda il passaggio della gestione del servizio idrico dalla Saronno Servizi alla società Alfa Srl avvenuto il 1 gennaio 2021”.

E continuano: “Durante la serata i cittadini hanno rimarcato più volte la problematica di un rincaro cospicuo, poca trasparenza e chiarezza nelle bollette ricevute, e notevoli disfunzioni anche da un punto di vista burocratico”. Obiettivo Saronno ha ripercorso la storia che ha portato la società Alfa Srl a gestire il servizio acqua a Saronno sottolineando come “nel 2011 ci fu un referendum in cui con il quorum del 54% e il 94% di sì, 27 milioni di italiani votarono per la gestione pubblica del servizio idrico. Nonostante questo, dopo ben 12 anni ci troviamo nella condizione in cui quanto deciso dagli italiani non è stato definito”.

Ma si è parlato anche della situazione attuale: “Ha tenuto banco anche l’assenza dell’amministrazione saronnese alla conferenza dei comuni del 31 gennaio 2022 in cui si sono deliberate le nuove tariffe che oggi affliggono i cittadini saronnesi. Riguardo questo aspetto è stata rimarcata la mancata vicinanza dell’amministrazione che non ha nè preventivamente spiegato cosa sarebbe accaduto, nè successivamente dato supporto ai cittadini, vittime di bollette tanto care quanto incomprensibili.

Il problema è stato affrontato anche da un punto di vista politico, per il quale il sentore comune è quello di una responsabilità trasversale che non risparmia alcun partito. Di fatto la situazione è preoccupante e sconfortante. Obiettivo Saronno valuterà la possibilità di presentare una mozione per chiedere al Primo Cittadino sensibilità nel confrontarsi con Alfa Srl per una maggiore chiarezza, tempestività ed efficienza nel risolvere le numerose criticità a cui i cittadini saronnesi devono fare fronte”

