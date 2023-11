SARONNO – “Lo dicono i media, te lo riferiscono gli amici ed aleggia il mito nell’aria, ma quello che si prova correndo la maratona di New York è indescrivibile”.

Sono le emozioni del gruppo Gap Saronno (quasi una ventina di appassionati) che lo scorso fine settimana ha partecipato alla maratona di New York.

“Sei letteralmente trasportato dalle emozioni e dal pubblico. A bordo strada c’è tutta New York a tifare per te, le persone sono tantissime e non è possibile che siano solo amici e parenti di chi sta correndo. E’ una festa, si tifa lo sport, la sfida. Band che suonano, bimbi ed adulti che “battono cinque” che significa più di 50 mila volte cinque!”

Le emozioni sono tante ed intense spiegano i saronnesi: “E poco dopo la metà gara c’è il ponte di Queensborough, dove il pubblico non ha accesso per motivi di sicurezza, ma da dove si sentono gli incitamenti da lontano già dall’inizio della salita talmente gli incitamenti sono forti e pensi che siano lì tutti per te. In alcuni momenti sembra di essere il primo in una tappa di montagna del Giro d’Italia tanta è la gente ai lati della strada che si stringe a te e virtualmente ti spinge avanti”.

Insomma il team Gap Saronno è tornato in città con un bilancio positivo, una medaglia e una grande emozione: “Non importa il tempo in cui l’hai corsa, sei un eroe ed il giorno successivo passeggi per New York con la medaglia al collo perchè tutti vogliono congratularsi con te. In aeroporto le addette alle vendite nel duty free vogliono sentire quanto pesa!”.

