ilSaronnese

GERENZANO – Sono in dirittura d’arrivo i lavori di Alfa per la realizzazione della fognatura nelle vie Moneta e Rovello a Gerenzano. Pronta al 90%, si attendono ora solo le autorizzazioni per completare l’ultima parte, quella a ridosso dell’Autostrada dei Laghi.

Gli abitanti della zona potranno così finalmente usufruire dell’importante servizio, grazie alla posa di 1.175 metri di tubazioni quasi equamente distribuiti nelle due vie. Un lavoro importante e reso ancor più complesso dalla necessità di superare (o meglio, sottopassare) la ferrovia. Per farlo si è utilizzata la tecnologia TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), che consiste nel fare due piccoli scavi all’inizio e alla fine del tracciato interessato per poi scavare con appositi macchinari un tunnel nel quale viene inserita la tubazione. Ciò consente di evitare scavi invasivi e, nel caso specifico, interrompere il traffico ferroviario.

Per ciascuna delle due vie saranno realizzati un tratto di fognatura a gravità, una stazione di sollevamento e un tratto di fognatura in pressione. In totale si tratta di 545 metri per via Moneta e 630 per via Rovello, con un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro.

“Questi lavori sono attesi dai cittadini da più di 30 anni – commenta il sindaco Stefania Castagnoli – siamo soddisfatti e ringraziamo Alfa per il suo impegno”.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti