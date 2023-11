LONATE POZZOLO – Intervento dei vigili del fuoco per il salvataggio di un felino intrappolato nelle ruote posteriori di un’autovettura. Alle 16.30 di oggi, i pompieri del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate sono stati chiamati in via Maciantelli per un’operazione di soccorso insolita: un felino intrappolato nelle ruote posteriori di un’autovettura. Fortunatamente, alcuni passanti ha notato la situazione e hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, che sono prontamente intervenuti per salvare l’animale.

Grazie all’esperienza e alla professionalità dei soccorritori, è stato possibile liberare il felino incastrato senza causargli alcun danno. Dopo essere stato estratto dalle ruote posteriori dell’autovettura, l’animale è stato affidato a una donna che risiede nelle vicinanze. Donani sarà preso in consegna da un’associazione attiva nel recupero degli animali.

(foto: il gattino salvato ed il suo recupero da parte dei vigili del fuoco)

09112023