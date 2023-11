SARONNO – Il Saronno Softball “è lieto di comunicare la nomina di Zuleyma Cirimele come manager della prima squadra“.

Classe 1967 e originaria di San Mateo nella regione di Aragua in Venezuela, Cirimele è stata da giocatrice una stella della propria nazionale, con la quale ha disputato anche le Olimpiadi di Pechino nel 2008. Successivamente ha intrapreso la carriera da allenatrice in patria e negli Stati Uniti d’America.

“Siamo davvero felici nel dare il benvenuto a Zuleyma nella nostra società – commenta il presidente Massimo Rotondo – Il suo curriculum da giocatrice parla infatti per sé, così come quello di allenatrice. Ci ha colpito molto per la sua idea di gioco e per le capacità a livello manageriale di gestione del gruppo”.

“Sono molto contenta di entrare a far parte nella grande famiglia del Saronno Softball. Per questo motivo voglio ringraziare enormemente il presidente Massimo Rotondo e tutto lo staff dirigenziale di questa nomina – dichiara Zuleyma Cirimele – Non vedo l’ora di arrivare in Italia per poter lavorare insieme alle ragazze e contribuire alla loro crescita oltre che a quella della società. La squadra che stiamo allestendo presenta tanta qualità sia per il presente che in prospettiva futura”.

Zulyema sostituisce il tecnico neozelandese Steven Manson.

