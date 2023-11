TURATE – Vicenda davvero insolita quella che ha visto nelle scorse ore impegnati i carabinieri della stazione di Turate che in paese hanno preso in consegna una ragzzina di 15 anni e l’hanno trasferita in una comunità.

Nei confronti della giovanissima, infatti, il tribunale dei minori ha emesso una misura cautelare del collocamento in comunità, in seguito alla querela che era stata presentata da parte della madre della ragazza; il tutto per una serie di gravi episodi di maltrattamenti in famiglia che sono iniziati nel maggio di quest’anno. Per ovvi motivi di privacy, non sono stati resi noti ulteriori particolari sull’accaduto.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio sul territorio)

