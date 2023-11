SARONNO – “L’ultimo argomento su cui l’opposizione prova ad essere dalla parte dei cittadini saronnesi mostra per l’ennesima volta la loro ignoranza su quanto parlano e la loro unica volontà di distruggere invece di costruire. Parliamo naturalmente del progetto di riqualificazione dell’area parco ex Seminario”.

Inizia così la nota del Pd Saronno firmata dal segretario cittadino Giorgio Marturano: “Il progetto, come rimarcato ieri mattina durante la conferenza stampa del sindaco ed assessori di competenza, riporta alla vita dei cittadini saronnesi un’area poco utilizzata per le grandi carenze strutturali mai sanate, cose che invece verranno eliminate riportando il parco ad essere frequentato in sicurezza, dotato di servizi, di punti ristoro, di visibilità e di attrezzature idonee compresa l’area parco giochi”.

E rincara: “Passiamo alla manifesta ignoranza da parte dell’autore dell’articolo sulla realtà di Saronno: il progetto è stato più volte presentato negli incontri di quartiere anche da me stesso seguiti, la situazione dei parcheggi di cui di nuovo l’autore nega l’esistenza (per cui il sindaco si interrogava di quale città fosse residente l’autore dell’articolo ) è al contrario elevata ed in vicinanza.

Resta il punto del taglio di alberi che per alcuni di essi si è resa necessaria per la loro posizione di ostruzione alla possibilità di intervento dei mezzi di soccorso in caso di necessità e per il resto, sotto valutazione, per la loro precarietà e salute. Se l’opposizione mettesse la stessa energia in problematiche reali, l’intera cittadinanza ne sarebbe grata”.

