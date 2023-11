SARONNO – Nuovo round di controlli da parte di carabinieri e polizia locale nel centro storico: ieri nel tardo pomeriggio non è certo passata inosservata la presenza delle pattuglie nella zona pedonale, fra piazza Libertà e dintorni. In base a quando osservato dai passanti, sono state identificate numerose persone ed alcune sono state fatte salire sui mezzi delle forze dell’ordine, evidentemente per ulteriori approfondimenti.

L’intervento rientra senz’altro fra quelli ultimamente pianificati per aumentare la sicurezza nel centro storico saronnese, dove anche nel recente passato si sono verificati diversi episodi criminosi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: l’intervento di carabinieri e polizia locale nel tardo pomeriggio di ieri)

11112023