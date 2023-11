Iniziativa contro le truffe ed i “brutti incontri”

VARESE – Non è certo passata inosservata stamane in centro a Varese l’iniziativa del sito Escort advisor, che ha “steso” nella piazza principale, piazza Monte Grappa, un tappeto con gli annunci delle escort di Varese, Saronno, Gallarate, Busto Arsizio e del resto della provincia.

Da Escort advisor spiegano così la singolare iniziativa: “Da questa mattina, nelle principali piazze e vie del centro di Varese sta apparendo un allestimento interattivo a cui tutti i cittadini possono partecipare. Un tappeto di 6 metri che simula una lastra di ghiaccio composta da migliaia di annunci di escort che ogni giorno si possono trovare online nella sola provincia di Varese. Poche righe per attrarre i clienti, abbinate a foto accattivanti, ma nessuna informazione in più su chi si cela dietro all’annuncio. Infatti, truffe e situazioni spiacevoli si nascondono spesso dietro a questo tipo di pubblicità, anche a Varese e provincia”.



Proseguono da Escort advisor, non nuovo ad iniziative “spettacolari” e che fanno discutere: “Per “non cascarci”, ecco la soluzione: leggere le recensioni delle esperienze di altri per andare sul sicuro, proprio come si fa per la scelta di qualsiasi altro professionista.

Durante tutta la giornata, chi parteciperà all’attività riceverà un premio se sceglierà il percorso più sicuro per raggiungere la meta ovvero verso l’esperienza desiderata, alla fine del ghiacciaio. Solo mettendo i piedi sulle zone sicure che rappresentano le recensioni si possono evitare situazioni spiacevoli o addirittura pericolose“.

11112023