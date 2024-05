TRADATE / VARESE – Tanti interventi dei vigili del fuoco in tutto il Varesotto per il maltempo di ieri. A Vedano Olona nel corso della giornata di ieri la chiusura per alcune ore di via del Marone, per la caduta di alberi.

urante la mattinata e il primo pomeriggio il lavoro delle squadre è andato avanti per fare fronte alle numerose richieste di intervento.

A Varese continua a salire il livello del lago, che ha invaso l’area esterna del Village (leggi QUI l’articolo) e allagato l’hangar della Canottieri alla Schiranna. Sempre a Varese, in via Tasso invece, a causa delle forti piogge si è verificato uno smottamento da una rivetta privata e le squadre sono in azione per liberare la strada che al momento è chiusa alla circolazione. «In città – fanno sapere dal Comune – al momento le vasche di laminazione di Olona e Vellone sono entrate in funzione, evitando possibili allagamenti, e la situazione è sotto controllo».

La situazione continua a essere monitorata con particolarmente a Vergiate, dove alcune unità abitative di via per Corgeno sono state invase dall’acqua già dalla notte. I vigili del fuoco stanno operando da ore sul posto per aspirare grazie all’ausilio di tre motopompe e un’elettropompa l’acqua che ha invaso la parte a pianterreno delle abitazioni, riuscendo così a mantenere basso il livello ed evitare ulteriori danni.

A Somma Lombardo è osservata speciale la piena del torrente Strona, che ha raggiunto un livello vicino all’esondazione in zona Canottieri, lungo la statale 336 (non la superstrada di Malpensa). Il corso d’acqua ha trascinato diversi detriti contro la struttura: per questo motivo sul posto stanno operando i vigili del fuoco insieme ai tecnici di Anas e alla polizia locale, oltre all’assessore ai Lavori Pubblici: il tratto interessato è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza.

A Samarate, infine, una scuderia e scuola di equitazione di via Della Fornace è stata allagata dall’esondazione dell’Arno, che scorre a circa 300 metri di distanza. I vigili del fuoco sono sul posto e viene monitorata la situazione anche per la sicurezza dei circa 25 cavalli ospitati nella stalla.