OFFANENGO – Oggi la Caronnese va a Offanengo, in provincia di Cremona, per giocarsi l’accesso alla semifinale di Coppa Italia Eccellenza.

Calcio d’inizio alle 20.30 al campo di via Tirone a Offanengo.

Obiettivo semifinale: questo è il pensiero dei ragazzi di mister Roberto Gatti della Caronnese (foto). La sua squadra è reduce dal successo in campionato per 0-1 sul campo dell’Accademia Pavese di domenica pomeriggio in campionato, e vuole proseguire il cammino anche in Coppa Italia. Sarà un’occasione per sfruttare la profondità della rosa a disposizione del mister, ulteriormente rinforzata con gli ultimi arrivati dal mercato nelle scorse settimane.

Le parole di Roberto Gatti: “Squadra e trasferta ostica, ma ci proviamo”

“Partita contro una squadra importante come l’Offanenghese, di Eccellenza, una squadra che ho già incontrato più di una volta quando ero a Sant’Angelo e sono sempre state delle vere e proprie battaglie. Sarà una battaglia anche questa sera. Siamo arrivati ai quarti e puntiamo con decisione alla semifinale. Ce la metteremo tutta. Anche contro un orario un po’ complicato, una trasferta lunga, ma ci crediamo e ci proviamo”.

I convocati della Caronnese per la partita.

Portieri: Emanuele De Boni, Mattia Stocco, Mattia Paloschi

Difensori: Andrea Galletti, Alessandro Curci, Marian Puka, Filippo Bossi, Karl Opat, Gabriele Napoli, Kilian Lioni

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Marco Morlandi, Papa Bakary Diatta, Enzo Jordan Mathieu, Lorenzo Russo, Urban Zibert

Attaccanti: Federico Corno, Alessio Fabbrucci, Fabio Lorusso, Nikita Kovalonoks, Leonardo Zoppi.

