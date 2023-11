SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd in merito alle contestazioni all’assessore allo Sport Gabriele Musarò

Il Partito Democratico di Saronno si unisce alla lista Tu@Saronno nell’esprimere piena solidarietà e sostegno all’assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport Gabriele Musarò, vittima nello scorso fine settimana di gravi insulti personali, arrivati via social e nel corso di manifestazioni sportive.

Il Comune di Saronno e nello specifico l’assessore Musarò stanno lavorando a pieno regime sulle problematiche riguardanti la messa in sicurezza di tutti gli impianti sportivi e le altre problematiche riguardo i vari campi sportivi per cui gli insulti espressi a livello personale sono completamente fuori luogo e fuori da ogni dibattito civile su problemi che sicuramente necessitano di continuo confronto ma sempre negli ambiti di rispetto reciproco per poter risolvere nel migliore dei modi problemi ancora aperti.

Ci auguriamo quindi insieme alla lista Tu@Saronno che si ricevano scuse formali e riprendano i confronti nei luoghi e nei termini consoni.

