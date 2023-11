UBOLDO – In continua espansione il giardino botanico di Uboldo che, la scorsa domenica, ha visto la piantumazione di tre nuove essenze alla presenza del sindaco Luigi Clerici, che ha aiutato durante l’operazione.

Il “giardino della vita”, collocato all’interno del centro sportivo di via Manzoni, in un’area di circa un ettaro ed attigua al “percorso vita”, è stato concepito in difesa della biodiversità. Include prevalentemente specie legnose autoctone ed ospita quasi 300 alberi e arbusti con cartellino. Il giardino botanico è aperto al pubblico in qualsiasi periodo dell’anno ed è a ingresso libero.

Il giardino nasce grazie al lavoro congiunto del comune di Uboldo, del plesso scolastico Manzoni, dell’associazione Eco ’90 e, dal 2018, anche della società sportiva RugBio. Queste diverse realtà, affiancate dal curatore Gianni Riva, hanno dato vita, con le piantagioni della Festa dell’Albero, ad una significativa area verde.

Questa piccola oasi naturale è stata concepita e suddivisa secondo tre differenti tipologie: la riproduzione del bosco lombardo, gli alberi e gli arbusti della flora italiana e le specie fruttifere minori legate alle tradizioni e al territorio.

La piantumazione di domenica è stato un evento significativo, che ha sottolineato la continua e costante crescita del giardino in presenza della comunità di Uboldo e del suo sindaco.

(foto dell’evento)

