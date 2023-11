LIMBIATE – Dopo la decisione dell’anno scorso di “non fare niente”, quest’anno a Limbiate sono tornate le luminarie, già installate nelle vie del paese. La decisione del Comune, l’anno scorso, di rinunciare – nel segno della austerity – alla tradizionale illuminazione natalizia, non aveva mancato di suscitare polemiche e dall’ente locale era stata motivata dalla volontà di evitare sprechi in un periodo di difficoltà legato all’inizio della guerra in Ucraina ed all’impennata dei costi dell’elettricità ed anche per lanciare un “messaggio” ai concittadini, per il risparmio delle risorse energetiche in quel difficile momento.

In alternativa, il Comune aveva fatto realizzate ed affiggere manifesti di auguri ai cittadini. Ora torna dunque un clima più prettamente natalizio anche a Limbiate.

(foto archivio: luminarie natalizie nella zona)

15112023