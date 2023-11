App

Sono ore di apprensione in tutto il Varesotto per la scomparsa di una ragazza di 17 anni che non dà notizie di sé da martedì scorso. Per questo i familiari della giovane hanno lanciato un appello pubblico affinché possano emergere elementi utili al suo ritrovamento.

Elisa Casolo Ginelli, diciassettenne residente a Somma Lombardo, è scomparsa dopo essere uscita dalla scuola che frequenta, la Fondazione Daimon di Saronno, intorno alle 14. Avrebbe dovuto prendere il treno per rincasare, ma da allora i suoi genitori non hanno più notizie di lei.

Per questo motivo hanno lanciato l’appello via social. Al momento della scomparsa Elisa, che ha i capelli tinti di verde, indossava un paio di jeans scuri, un giubbotto blu, scarpe bianche con la suola alta di Hello Kitty.

Chi avesse informazioni può contattare il numero 3488223320 o avvertire le forze dell’ordine al 112.