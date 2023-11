Città

SARONNO – Per la giornata di oggi 16 novembre l’avvicinamento di un’ondulazione depressionaria dall’Atlantico determina il transito irregolare di nubi con bassa probabilità di precipitazioni, a parte sporadici fiocchi di neve lungo i crinali alpini di confine in serata a quote superiori ai 1600-1800 metri. Attesi venti in progressivo rinforzo dalle 18 partendo dalle quote più elevate (superiori ai 1000 metri), inizialmente provenienti da sud e in successiva rotazione da ovest durante la notte.

Le previsioni per domani

Per la giornata di domani 17 novembre il transito di un fronte freddo da nord-ovest determinerà tempo in prevalenza soleggiato e un netto rinforzo della ventilazione, che localmente risulterà anche a carattere di Foehn nelle valli Prealpine e sull’Alta Pianura. Dalle prime ore previsti venti forti settentrionali in montagna a quote superiori ai 500 metri, con raffiche fino a molto forti in alta quota. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio previste raffiche locali fino a 80-90 chilometri orari al di sopra dei 1000 metri in progressiva attenuazione. In pianura ventilazione da moderata a forte inizialmente occidentale e in successiva rotazione da nord, più intensa e persistente su nodo idraulico di Milano, pianura centrale, alta pianura orientale e bassa pianura centro-orientale, più debole su bassa pianura centro-occidentale.

Le raffiche massime sono previste nel corso della mattinata e potranno toccare localmente punte di 60-70 chilometri orari. Dal pomeriggio atteso un graduale generale calo della ventilazione, con residui rinforzi potranno insistere su nodo idraulico di Milano e nella zona del Garda favoriti da una rotazione più settentrionale del vento. Sulle Alpi Retiche sono previste deboli precipitazioni nelle zone più settentrionali, più frequenti nella prima parte del giorno e nevose al di sopra dei 1200 metri circa.

