Sport

SARONNO- Nell’attesa del derby delle 14:30 tra Caronnese e Fbc Saronno di domani 19 novembre, è importante fare il punto sugli infortunati dei ragazzi di mister Danilo Tricarico.

L’allenatore dei biancoazzurri, settimana scorsa, nel post-partita contro il Verbano aveva già dichiarato ai nostri microfoni: “Gli infortunati stanno tornando tutti in gruppo, ma comunque so di poter contare su chiunque ho in rosa”. Infatti, già settimana scorsa è tornato in campo, dopo l’infortunio, Libero D’Onofrio, autore di un assist e di un’ottima partita a Gallarate. Nella settimana, inoltre, sono stati recuperati anche Torriani e Lofoco, due pedine molto importanti per l’Fbc Saronno e per l’allenatore che, più volte, da inizio anno li ha schierati dal primo minuto.

Si svuota così l’infermeria saronnese, ma rimangono comunque indisponibili: l’attaccante Luca Artaria, autore di una rete nella gara esterna contro il Meda, il centrocampista Matteo Malinverno ed il classe 2003 Edoardo Passalacqua.

Classifica

Calvairate 26, Pavia 26, Solbiatese 24, Caronnese 23, Magenta 22, Oltrepò 21, Casteggio 20, Fbc Saronno 20, Base 96 19, Ardor Lazzate 18, Castanese 15, Verbano 13, Fc Milanese 13, Sestese 12, Accademia Pavese 11, Vergiatese 9, Meda 8, Vittuone 4.