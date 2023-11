Sport

SARONNO- E’ attesa per il derby di domani Caronnese-Fbc Saronno, ma nel mentre nella giornata di oggi ci sono stati due anticipi dell’11’ giornata del girone A, del campionato di Eccellenza: Verbano Calcio-Castanese 0-0 e Casteggio-Solbiatese 0-2.

Nel match tra Verbano e Castanese regna l’equilibrio, la squadra ospite fa la partita, creando molte occasioni da goal, ma il portiere dei padroni di casa, il classe 2005 Gargarella salva, grazie a delle vere e proprie prodezze, il risultato e il Verbano riesce a smuovere la classifica , ottenendo un punto importante.

Con questo pareggio il Verbano, in attesa delle partite di domani, respira ed esce dalla zona playout, mentre la Castanese sale a 15 punti, mancando la possibilità di avvicinarsi alle zone alte della classifica.

Nello scontro diretto tra Fbc Casteggio e Solbiatese, delle 15:00, dopo un primo tempo senza troppe emozioni, che si conclude a reti bianche, nella seconda frazione di gioco la Solbiatese sale in cattedra e prende in mano le redini del gioco e si assicura i 3 punti grazie a due minuti di fuoco: al 54′ si portano avanti con la rete su penalty di Mira e, al 56, raddoppiano e mettono in cassaforte la partita con il goal siglato da Pedrabissi.

Grazie a questa vittoria la Solbiatese, in attesa dei risultati di domani,sale al 2′ posto a 24 punti in classifica, mentre il Casteggio compie una brusca frenata e rimane ancorato a 20 punti, in 7′ posizione.

Classifica

Calvairate 26, Pavia 26, Solbiatese 24, Caronnese 23, Magenta 22, Oltrepò 21, Casteggio 20, Fbc Saronno 20, Base 96 19, Ardor Lazzate 18, Castanese 15, Verbano 13, Fc Milanese 13, Sestese 12, Accademia Pavese 11, Vergiatese 9, Meda 8, Vittuone 4.

18112023