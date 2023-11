Sport

BOFFALORA TICINO – In un palazzetto, quello di Boffalora Ticino dove l’Oleggio disputa gli incontri casalinghi sabato sera si vede una partita decisamente bruttina ma è proprio il caso di dirlo: col minimo sforzo la capolista raggiunge il massimo risultato, vince contro una squadra di media classifica, e stavolta anche piuttosto mediocre, e resta in solitaria al comando della graduatoria.

Inguardabile la prima frazione, bisogna aspettare due minuti e mezzo perché si sblocchi lo 0-0, poi un punticino dell’Oleggio su tiri liberi, ci vogliono più di tre minuti per vedere il primo canestro su azione e si arriva al termine con un 9-14 per Saronno in un inizio costellato di errori. Seguono 10 minuti un po’ migliori, almeno in termine di realizzazioni, e si va al riposo sul 35-34 per i locali.

Dopo il riposo di metà gara al Saronno basta poco per allungare e tenere a distanza i piemontesi, con qualche trepidazione nella fase finale: Saronno dunque espugna anche il palasport di Boffalorello per 63-75 e resta prima, da sola, bella classifica del campionato di basket maschile serie B Interregionale dove è neopromossa. Per la gioia dei tanti tifosi saronnesi presenti a Boffalora.

(foto: alcune fasi del match)

