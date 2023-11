Città

SARONNO – Nuove criticità per i dipendenti comunali di Saronno. Le Rsu del comune di Saronno con Fp Cgil, Cisl Fp Dei Laghi e Uil Fpl Varese hanno inviato, lo scorso 15 novembre una nota al sindaco e al segretario cittadino chiedendo un incontro urgente.

La richiesta arriva dopo l’assemblea del personale dell’area tecnica in cui sono sono emerse situazioni ” non conformi ai principi di correttezza e buona fede”.

Così è stato avviata la prima fase dello stato di agitazione con la richiesta di un incontro urgente, inviata per conoscenza anche la Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, per affrontare diversi temi della reperibilità, al rapporto tra dirigenti e dipendenti, alla distribuzione di incarichi e carichi di lavoro.

Un momento di forte tensione per il personale comunale visto che già ad inizio settimana c’era c’è stata la nota di Fp Cgil e Fpl Uil in cui si parlava di come il personale fosse “esasperato da una gestione approssivativa”.

Nuova tegola anche ieri, venerdì 17 novembre, con il personale delle scuole materne che ha scioperato non solo per temi nazionali ma anche per le carenze di personale e le mancate risposte alle richieste del personale.

