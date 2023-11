Cronaca

SARONNO – Grazie al tempestivo intervento di Alberto Paleardi e di altri cittadini c’è stato il lieto fine per la vicenda dall’altro giorno, che aveva avuto come involontaria protagonista una ragazza saronnese. Che forse mai avrebbe immaginato quel che le sarebbe capitato passeggiando nel cuore del centro storico alle 18.30. In piazza Libertà stava consultando il proprio telefonino quando un malvivente si è fatto avanti, senza dire nulla glielo ha strappato di mano ed ha iniziato a correre.

In piazza c’era anche lo storico esponente politico saronnese Alberto Paleardi; non ha avuto esitazioni ad intervenire, il suo buon esempio è stato imitato da altri cittadino, fra essi una giovane che è pure caduta: tutti all’inseguimento del delinquente, all’apparenza uno straniero, che ha imboccato via Mazzini di corsa intercettato da un altro passante, a quel punto ha gettato in una aiuola il maltolto (il telefonino è stato recuperato) per poi dilegarsi nella zona di via Maestri del lavoro, forse scavalcando la recinzione ferroviaria. E’ ora ricercato.

